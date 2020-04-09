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Maske takmadığı için kendisini uyaran market çalışanlarına saldırdı

Avcılar'da maske takmadığı için kendisini uyaran market çalışanlarına saldıran bir kişi hakkında, adli ve idari işlem yapıldı.

09.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:58
Maske takmadığı için kendisini uyaran market çalışanlarına saldırdı
Avcılar 'da maske takmadığı için kendisini uyaran market çalışanlarına saldıran bir kişi hakkında, adli ve idari işlem yapıldı.
Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülere göre, Mustafa Ü. Avcılar'da bir markete maskesiz girdi. Bunu fark eden market çalışanları, Mustafa Ü'yü uyardı.
Bu duruma sinirlenen Mustafa Ü, reyonlarda bulunan bakliyat poşetlerini market çalışanları Zekeriya A. ve kısmi görme engeli olan Osman Y'nin üzerine attıktan sonra buradan uzaklaştı.
Market görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede zanlıyı yakaladı.
Hakkında kurallara uymamaktan adli ve idari işlem yapılan Mustafa Ü. daha sonra tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Avcılar, Güncel
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