Maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

06.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:31
Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası kesildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor.
Emniyet ve jandarma bölgesinde 11 günde 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Öte yandan kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor. Maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:30: Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 14:30: Avusturya'da eşi tarafından öldürülen kadın Kayseri'de toprağa verilecek - Haberler 14:30: Çaldıkları 3 çuval malzemeyle birlikte çatıda yakalandılar - Haberler 14:29: Çine'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler 14:28: Esenyurt'ta garip olay güvenlik kamerasında - Haberler 14:22: Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir - Haberler 14:04: Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 14:04: Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti - Haberler 12:32: 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi