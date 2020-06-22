Maske takmayan kadından ilginç savunma: "Astımım var, nefes alamıyorum"

Beşiktaş'ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti.

Maske takmayan kadından ilginç savunma:
22.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:55
Beşiktaş'ta denetleme yapan polis, maske takmayanları uyararak ceza kesti. Maske takmadan dışarı çıkan bir vatandaş kendini, "Hastayım, astımım var. Maskeyle nefes alamıyorum" sözleriyle savundu.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, ilçede maske denetlemesi gerçekleştirdi. Polis, sokağa maskesiz çıkan vatandaşları uyararak kurala uymayanlara ceza yazdı. Ekiplerce gerçekleştirilen denetlemelerde, vatandaşların çoğunun maske kuralına uydukları bazı vatandaşların ise, denetleme yapan polisleri görünce fark etmeden maskelerini taktıkları görüldü.

Ömrünün en pahalı sigarasını içti

Maskesi yanında olmasına rağmen takmayan ve sigara içmek için çıkardığını söyleyen bir kişi polisin dikkatinden kaçmadı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen turist, "Sigara içiyordum. Bu yüzden sigara içmek için maskemi çıkardım, hepsi bu. Evet, gerekli. Ben de her zaman kullanırım, hep ağzıma takarım ama sigara içerken çıkardım" dedi. Turist, bu açıklamasına rağmen cezadan kurtulamadı. Kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde 970 TL idari para cezası uygulandı.

"Astımım var, nefes alamıyorum"

Denetlemelerini sürdüren polis, bir başka vatandaşın daha maskesini takmadığını fark etti. Polisin uyardığı vatandaş kendini,

"Astımım var, mecbur kaldıkça takıyorum. Şu an takabilirim ama maskeyle rahat nefes alamıyorum. Burnumu kapatmadan takabilirim. Durumum iyi değil, hastayım ben zaten" sözleriyle savundu.

"Anlık bir olaydı, aslında kullanmamız gerekiyor"

Aracından inip yemek almaya giderken maskesiz olduğu görülen bir vatandaş ise hatasının farkına vardı ve, "Anlık bir şeydi, şuradan bir yemek alayım derken olan oldu. Bu maske bizim ve karşımızdaki insanlar için. Aslında kullanmamız gerekiyor. Yanımızda bir poşet içerisinde gezdirmemiz gerekiyor" dedi. "Anlık bir olaydı" diye bahsettiği hatası ona 900 TL'ye mal oldu.

"Yurt dışından geldim, zorunlu olduğunu bilmiyordum"

Yurt dışından geldiğini ve sokakta maske takma zorunluğu olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ise, "Sokakta zorunlu mu? Ben yurt dışından geldim, sokakta takıldığını bilmiyordum" dedi. Kadına ve beraberindeki iki kişiye ceza yazıldı. Yurt dışından geldiğini söyleyen kadının, cezanın kesilmesinin ardından çantasında taşıdığı maskeyi taktığı görüldü.

Polisin, ilçedeki maske denetlemelerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, 3. Sayfa, Haber

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