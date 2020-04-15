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Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor"

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor" İstanbul'da halk pazarlarında maske denetimleri Polis, pazar yerinde maske takmayanlara ceza kesti İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı.

15.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:57
Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: "Yüzümde durmuyor"
İstanbul'da halk pazarlarında maske denetimleri
Polis , pazar yerinde maske takmayanlara ceza kesti
İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli noktalarında kurulan semt pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde ise 3 kişiye maske takmadıkları için 3 bin 180 TL ceza kesilirken, ceza kesilen bir esnaf ise 'Maske yüzümde durmuyor' diyerek kendini savundu.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla son alınan kararlarla birlikte pazar yerleri için düzenleme yapıldı. Pazarcıların maske takması zorunlu hale gelirken, pazar alışverişine gelenler de maskesiz alınmayacağı belirtildi. Bakırköy, Başakşehir ve Fatih'te Çarşamba günleri kurulan semt pazarında Polis ve Zabıta ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimleri yaptı. Semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında Zabıta ekipleri alışveriş için Pazar yerine gelen ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Megafonlarla uyarıların yapıldığı semt pazarlarındaki denetimler ise gün içerisinde devam edecek. Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde maske takmayan 3 kişiye ise kabahatler kanuna göre 3 Bin 180'er lira ceza kesildi.
Ceza kesilen pazarcıdan ilginç gerekçe: "Maske yüzümde durmuyor"
Polis ekipleri, pazar içerisinde dolaşarak hem vatandaşları hem de pazar esnafını uyardı. Denetimler esnasında bir pazarcının maske takmadığını gören polis ekipleri tarafından pazarcıya ceza yazıldı. Yazılan ceza sonrası kendisini savunan pazarcı, "Maske yüzümde durmuyor. Konuştukça aşağıya kayıyor. Müşteri ile konuşunca maske aşağıya düşüyor" dedi. Ceza işlemi sonrası ekipler tarafından pazarcı esnafına maske verildi.
Kent genelinde kurulan semt pazarlarındaki denetimlerin ise gün içerisinde devam edeceği belirtildi. Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: ’Yüzümde durmuyor’

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Polis, Genel
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