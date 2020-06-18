Maske takmayan sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske takmayan sağlık personeli,
18.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:23
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan karar sonrası ise kimi vatandaşlar maske takma kuralına uyarken kimileri uymadı. Maske takmayanları ise polis ekipleri tek tek uyardı. Maske takmayan bir sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum"

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk gününde vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Pendik çarşıda ise Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske denetimindeydi. Açık alanlarda maske takmayan vatandaşları polis ekipleri tek tek çevirerek maskelerini takmaları için uyardı. Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.

Kendisinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın ise," daha önce böyle bir kısıtlama yoktu yeni mi geldi. Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum" demesi akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Haber

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