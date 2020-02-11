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Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü

Koronavirüsün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'da yaşayan bir vücut geliştirme şampiyonu, tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddetti. Şampiyon, inadının bedelini canıyla ödedi.

11.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:34

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, 'Ne olacaksa olacak' diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti. Virüs kapan yaşlı adam 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.

2003 yılında emekli olduktan sonra 56 yaşında vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Qiu Jun, birçok dalda 'vücut geliştirme şampiyonu' ödülüne layık görüldü.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Genellikle Vuhan'da Zhongshan Park'ta antrenman yapan yaşlı adam, virüsün ortaya çıktığı ve salgının yayılmaya başladığı dönemde kendisini ziyaret eden ailesi tarafından maske takması ve gerek olmadıkça dışarıya çıkmaması yönünde ikaz edildi. Ancak, yaşlı adam ailesinin ikazlarına 'Ne olacaksa olacak. Kimse maske takmazken benim maske takmam nasıl görünür' diyerek karşı çıktı ve maske takmadı.

6 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yaşlı adamın bir süre sonra ateşi çıktı ve hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan test sonucu virüs tespit edildi. Bir süre müşahede altında kalan yaşlı adam, daha sonra 6 Şubat'ta virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Maske takmayı reddeden vücut geliştirme şampiyonu koronavirüsten öldü

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, DHA, Spor, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (10)
METİN:Ölmüş kâfire dua etmekSual: Tevbe sûresinin, (Peygamber ve iman edenler, akrabaları da olsa, müşrikler için mağfiret dileyemezler) mealindeki 113. âyeti, ölü diri bütün kâfirler için midir? Ölmüş bir kâfire, (Allah rahmet etsin) demek küfür oluyor, değil mi?CEVAPEvet, ölü kâfirlere rahmet dilemek, dua etmek küfür olduğu gibi, yaşayan kâfirlere de hürmet etmek küfürdür. Kâfire hürmet etmek, hürmet kastıyla üstadım diye saygı göstermek küfür olur. Kâfire saygıyla selam veren de kâfir olur. (İslam A
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DURAN TEKERLEK:tabi sadece vücudu geliştirmek yeterli olmuyor
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MAL ALPER:ALPER çok haklısın
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IRFAN:Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
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1 29
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ÇARKEOLOG::) :) :) Sırf yorumlar için geliyorum.
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AGAR GAGAR:Senden ancak turfan olur. Bide irfan ismin
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6 1
RAMO:vücut geliştirdiğin kadar keşke birazda beynini geliştirseydin
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ALPER:ÖNCE TEDBİR SONRA TAKDİR . CANDA EMANET İHANET ETMİYECEN.
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30 2
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SENARİST:KANKA ADAMLARDA ALLAH İNANCI MI VARDA EMANET TEN BAHSEDİYON BUDİST BUNLAR
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ERKAN:Türkiyede oldu diye yazsaniz inanirdim buna . Hodrimeydan diye yorum atan cahiller vardi buralarda .
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