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Maske taktığı vosvoslarıyla farkındalık oluşturuyor

Samsun'da maske taktığı vosvos araçlarıyla korona virüsü önlemleri hakkında farkındalık oluşturuyor.

31.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:06
Maske taktığı vosvoslarıyla farkındalık oluşturuyor
Samsun 'da maske taktığı vosvos araçlarıyla korona virüsü önlemleri hakkında farkındalık oluşturuyor.

Samsun'da 41 yaşındaki Ömer Kurt, maske taktığı vosvos araçlarıyla korona virüsü önlemlerine dikkat çekiyor. Hurdadan alıp toplayarak kendi dizayn ettiği 7 aracı bulunan Kurt, bunlarla düğün sünnet gibi organizasyonlara kiralama işi yapıyor.

Korona virüsü salgınına duyarsız kalınmamasını isteyen Ömer Kurt araçların taktığı maske ve bilgilendirici yazılarla farkındalık oluşturuyor. Kurt'un araçlarında "Evinde kal", "Temas yok", "Ellerini sık sık yıka", "Koronayı ciddiye alın" ve "Sağlık çalışanlarına minnettarız" gibi uyarılar yer alıyor. Renkli görüntüleriyle fark edilen araçlar gittikleri her yerde önlemleri akla getiriyor.

Modifiye ve organizasyon işi yaptığını söyleyen Ömer Kurt, "Ben düğün sünnet gibi organizasyonlara kiralama işleri yapıyorum. Aynı zamanda hurdadan aldığım vosvos araçları baştan sona kendim toplayıp dizayn ediyorum. Korona virüsü salgını devam ederken bu konuda bende bir şeyler yapmak istedim. Şu anda 7 aracım var. Bunlara maske takıp sokaklarda bu şekilde dolaştırıyorum. Bazı insanlar bu kadar tehlikeli bir hastalığı hala ciddiye almıyorlar. Bunun üzerine yola çıktım ve insanların da dikkatini çekti. Korona virüsü önlemleri hakkında bilgilendirici yazılar yerleştirip maske taktım. Belki bir aracımın üzerinde yazan uyarıyı okur ve önlem alırlar diye düşündüm. Samsun'da araçlarım her yere bu şekilde gidiyor ve insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyorum" dedi. - SAMSUN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ömer Kurt, Samsun, Güncel
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