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Maske üretimi için 200 milyon TL'lik yatırım yaptı, günde 8,6 milyon maske üretecek

İşadamı Uğur Akkuş, "Günlük 8 milyon 640 bin adet maske üretimi gerçekleştireceğiz.

06.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:47
Maske üretimi için 200 milyon TL'lik yatırım yaptı, günde 8,6 milyon maske üretecek
İşadamı Uğur Akkuş, "Günlük 8 milyon 640 bin adet maske üretimi gerçekleştireceğiz. İlk 3 aylık üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz" dedi.

Koranavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, elini taşın altına koyarak; üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Bu şirketlerden biri de A&S Yatırım Holding oldu. Kuruluş, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli maske üretim fabrikalarından birinin 30 Nisan itibarıyla üretime başlayacağı haberini verdi. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, "Günlük 8 milyon 640 bin adet maske üretimi gerçekleştireceğiz. İlk 3 aylık üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz" dedi.

"30 Nisan'da Türkiye'nin en büyük maske üreten fabrikasını açıyoruz"

Kendi gibi şirketler için evde oturma değil, üretim zamanı olduğunu belirten Uğur Akkuş, "Bugün ABD'den Çin'e kadar birçok şirket üretim hatlarını sağlık ürünlerine çevirdi. Biz de bu konu üzerine çalışmalar yaptık. 30 Nisan'da Türkiye'nin en büyük maske üreten fabrikasını açıyoruz. Şu an ilk 3 ay itibarıyla üretimimizin yüzde 30'unu Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğiz. Geri kalanını da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği noktalara ulaştıracağız" dedi.

Ayda 260 milyon adet maske üretecek

Holding olarak kısa süre içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Akkuş, "Yaklaşık 1 ay önce "Biz ne yapabiliriz" düşüncesi ile ekibimiz projeler geliştirdi. Bu projeler arasında yerli ve milli maske üretimi hızlıca hareket edebileceğimiz alan olarak karşımıza çıktı. İstanbul Hadımköy'deki üretim tesisimizi maske üretimine uygun hal getirebileceğimizi gözlemledik. Hemen makine parkuru için siparişlerimizi verdik. 100 makine, yüzde 60 kapasiteyle günlük 8 milyon 640 bin adet, aylık ise 260 milyon adet üretim gerçekleştirecek. Şu an 20 kişilik ekip, gece gündüz tesisi üretime hazır hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. 200 milyon TL'lik yatırımımızı tamamen öz sermayemizle hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Gece gündüz çalışacağız"

Bu süreçte yerli ve milli ürünlerle üretim yapmak için de çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akkuş, şöyle devam etti: "Türkiye'de bu alanda makine üretimi yapan şirketlerle el sıkıştık. Makinelerin hiç biri ithal değil. Bu bizim için en önemli kurallardan birisiydi. Biz bu makineleri yurtdışından çok daha uygun fiyata getirebilirdik. Ancak yerlilik kuralımız gereği bunu yapmadık. Üretimde kullanılan makinelerin tamamını yüzde 100 yerli makineler. Bizim gibi ülkesi ve milleti için çalışmayı ilke edinen iş insanları için şu anda görev zaman. Gün plazalarda, masa başında oturma günü değil,araziye inme günüdür. Evimizden çıkıp sahaya indik. Ürettiğimiz ürünle, yatırımımızla, sağladığımız istihdamla bu ülke için elimizi taşın altına koymaya gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz".

'Milli Dayanışma' için1 milyon TL bağışlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan "Bizbize Yeteriz Türkiye" kampanyası ile ilgili de konuşan Akkuş, "Holding olarak kurulduğumuz günden bu yana; yarım asırdır memleketimizin ve insanımızın iyi bir geleceğe sahip olmasını amaçladık. Bugün de birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor ve güzel ülkemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL katkı sağlıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Uğur Akkuş, Akkuş, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Maske üretimi için 200 milyon TL'lik yatırım yaptı, günde 8,6 milyon maske üretecek - Ekonomi

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