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Maske üretiminin ardından 'yüz koruyucu siperlik' üretmeye başladılar

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı.

31.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:59
Maske üretiminin ardından 'yüz koruyucu siperlik' üretmeye başladılar
Manisa 'nın Kula ilçesinde bir lisenin öğretmen, öğrenci, idareci ve gönüllü personeli, dikim uygulama sınıfında oluşturulan bir atölyede maske üretimine başladı. Ülkede artan maske ihtiyacına destek sağlayan gönüllüler, şimdi de yüz koruyucu siperlik üreterek sağlık personeline hediye etti. Öte yandan yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde de görülmesinin ardından harekete geçen Kula Halk Eğitimi Merkezi, gönüllü vatandaşlar ile birlikte maske üretimini tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta günlük 500 maske hedefiyle üretim yapan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin alan öğretmenleri, okul idaresi, gönüllü öğrenciler ile gönüllü okul personellerinden oluşan ekip, maske üretiminin yanında 3 boyutlu yazıcılar ile 'yüz koruyucu siperlik' üretimine de başladı. Bilişim Teknolojileri alan öğretmenleri ve okul idaresi tarafından üretilen yüz koruyucu siperlikler, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş tarafından sağlık personeline hediye edildi. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü ziyaret ederek yüz koruyucu siperlikleri teslim eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte daha fazla yük üstlendiğini ve daha fazla tehlike altında olduğunu söyledi. İmzalanan protokol kapsamında ülkede genelinde artan maske ihtiyacına destek vermenin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde ülkenin bir çok yerinde üretilen yüz koruyucu siperlikleri, ilçedeki 3 boyutlu yazıcılar ile üretmeye başladıklarını ifade etti.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bu zorlu süreçte Devlet Hastanesi'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, son günlerde yaşanan zorlu süreci alınan tedbirlere uyarak birlik ve beraberlik içerisinde atlatacaklarını dile getirdi. İlgili birimler tarafından alınan kararların uygulanmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Sarıgül, özellikle mecburiyeti dışında kimsenin evden çıkmamaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Salgın oranı yüksek olan bu virüse karşı Kula Devlet Hastanesi olarak gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Sarıgül, hem maske hem de yüz koruyucu siperlik desteği sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi de maske üretimini sürdürüyor

Öte yandan yeni tip korona virüsün (Covid-19) ülkemizde de görülmesinin ardından harekete geçen Kula Halk Eğitimi Merkezi, gönüllü vatandaşlar ile birlikte maske üretimini tüm hızıyla sürdürüyor. Halk Eğitimi Merkezi'nin bir uygulama sınıfında oluşturulan atölye ile üretime başlayan gönüllü vatandaşlar, üretilen maskelerden Kula Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline dağıtılmak üzere gönderdi. Hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hem de Halk Eğitimi Merkezi'nden gönderilen maskeler, sağlık personeli ile hastaneye gelen vatandaşlara dağıtılıyor. - MANİSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Halk Eğitimi Merkezi, Manisa, Kula, Güncel
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