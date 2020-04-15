Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

'Maske' üssü

İhracatçılar, maske ihtiyacını karşılamak için günde 15 milyonu aşkın adet üretim yapıyor.

15.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39
'Maske' üssü
İhracatçılar, maske ihtiyacını karşılamak için günde 15 milyonu aşkın adet üretim yapıyor. Süreç, TİM merkezinde kurulan video görüntü sistemiyle anbean takip ediliyor.

Türkiye , koronavirüsle mücadelede topyekün hareket ediyor. İhracat ailesi maske üretmek için üretim merkezlerinde çarkları çalıştırıyor. Koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarihlerde günlük 1 milyon adet maske üretimi hedefiyle başlatılan seferberlikte 15 milyon aşıldı. Şu an üretim tesisleri tek vardiya sistemiyle çalışıyor, eğer çift vardiyaya geçilirse bu rakamın günlük 50 milyon adede ulaşabileceği düşünülüyor.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 90 bini aşkın ihracatçının Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) koordine ettiği üretim sürecinde, dış ticaret kompleksinde deyim yerindeyse bir üs kuruldu. TİM Başkanı İsmail Gülle sosyal mesafe kuralı gereği, yüzyüze toplantıların düzenlemediği bu dönemde video konferans yoluyla birlik başkanlarına ulaşıyor. Maske üretimine ilişkin toplantılar TİM merkezinde kurulan sistem üzerinden birlik başkanlarının katılımıyla sağlanıyor.

TİM Başkanı İsmail Gülle, sürece ilişkin bilgi aldığı görüşmelerde, üretimde yaşanabilecek sıkıntıları dinleyip, çözüm önerileri konusunda görüş veriyor.

"Günde 50 milyon adet üretebiliriz"

Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından hazır giyim sektörü olarak maske üretim kampanyasına katıldıklarını söyledi. Günlük 1 milyon adet meske üretme hedefiyle başladıkları bu yolda, 15 milyon adedi geçtiklerini belirten Gültepe, ihtiyaç halinde çift vardiya sistemine geçerek günlük 50 milyon maske üretebilecek altyapıya sahip olduklarını söyledi.

"Dünyaya maske gönderiyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin canlı bağlantı sağladığı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, dünyanın koronavirüs ile olan mücadelede maske eksikliği yaşadığını söyleyerek, "Maske üreten bir ülke değildik ama maske kumaşını fazlasıyla üreten bir ülkeyiz. Bütün dünyaya ihraç eden bir ülkeyiz. Biz teknik tekstilde iddialı bir konumdayız. Neredeyse dünya liderlerinden bir tanesiyiz. Biz kırk gün önce günde 1 milyon adet maske dikemezken, şimdi 50 milyon adetlerine doğru geliyoruz ve bu üretim gün geçtikçe ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye'nin bu süreçte ihracatçı gücünü daha da artıracağına vurgu yapan Kileci, "Belki biz çok kısa bir süre sonra dünyanın her tarafına maske ve hijyen malzemeleriyle ilgili ihracat yapan bir ülke konumuna geleceğiz. Biz çok zor şartlarda mücadele eden ve hiçbir zaman pes etmeyen bir toplumuz. Hiçbir şekilde buna yenilmeyeceğiz ve bu durumun üstesinde geleceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İhracat, Türkiye, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Ekonomi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum Ekonomi
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var Ekonomi
Konut satışlarını korona da durduramadı! Ekonominin lokomotifinden güzel haber var
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Ekonomi
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Ekonomi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL’lik yardım yapılacak Ekonomi
Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye biner TL'lik yardım yapılacak
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Ekonomi
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi Ekonomi
Tofaş üretime başlama tarihini 2 hafta erteledi
Haberler ›› Ekonomi ››'Maske' üssü - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:24: Darıca'da semt pazarları Cuma günü kurulacak - Ekonomi 13:22: IEA reporundan sonra petrol fiyatları düşüyor - Ekonomi 13:16: Borsa günün ilk yarısında geriledi - Ekonomi 13:16: Piyasalarda gün ortası - Ekonomi 13:16: REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Mart 2020 sonuçları açıklandı - Ekonomi 12:37: Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi - Ekonomi 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? - Haberler