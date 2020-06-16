Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte Antalya'nın cadde ve sokakları hareketlendi. Vatandaşların çoğunun maske kullandığı görülürken, sosyal mesafe kuralına ise dikkat edilmedi.

16.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:13

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile kontrollü sosyal hayatın yaşandığı illerden turizm kenti Antalya'nın bazı caddelerinde aşırı yoğunluk gözlemlendi.

Kovid-19 salgını sonrası 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle Antalya'nın cadde ve sokakları hareketlendi. Nüfusuna göre vaka sayısında en başarılı iller arasında gösterilen Antalya'da, normalleşme süreciyle birlikte her şey normale dönmeye başladı. Kentin en işlek caddelerinden olan Kazım Özalp (Kapalıyol) ve Şarampol'de yoğunluğun normal günleri aratmadığı görüldü. Büyük çoğunluğun maske taktığı kalabalık içinde, bazı kişilerin ise maskeyi kullanmadığı ellerinde ya da çene altlarında taşıdıkları görüldü. Maske kullanımının yüksek olduğu kentte sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı gözlemlendi. İki işlek caddede kalabalığın yan yana zor yürüdüğü görüldü.

Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Motorize yunus timleri caddede hem maske uyarısı hem de, kimlik sorgulaması yaptı. Görüntülendiklerini gören bazı kişilerin hemen maskelerini taktıkları gözlemlendi.

"SOSYAL MESAFE YOK"

Caddede maskesiz gezen Mehmet Balcı, "Az önce maskem yırtıldı. Kalabalığa girdiğim için hemen maske alacağım. Çok kalabalık var, bu kadar olması doğrumu bilmiyorum. Sosyal mesafe kesinlikle yok. Herkes yan yayana yürüyor. Bende maskemi alıp evime gideceğim. Cadde çok kalabalık." dedi.

Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Antalya’nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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