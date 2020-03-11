Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, maske ve dezenfekte malzemesi satışında hileli yollarla fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti için soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların fiyatlarda fahiş artış yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kimi basın yayın organlarında çıkan haberlerde koronavirüsün Türkiye 'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların fiyatlarda fahiş artış yoluna gittiklerinin anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti