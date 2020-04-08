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Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı

Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketler gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Eczaneden satın alınan veye e-Devletten PTT aracılığıyla gelen maskelerin tek kullanımlık olduğu, tekrar kullanılmasının sakıncalı olduğu söyleniyor.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı
Toplu taşıma araçları, pazar yerleri, marketler gibi kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Eczaneden satın alınan veye e-Devletten PTT aracılığıyla gelen maskelerin tek kullanımlık olduğu, tekrar kullanılmasının sakıncalı olduğu söyleniyor. Peki, bunca maske ve eldiven nereye gidiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu konuya açıklık getirdi.

Devlet, önce PTT sonra e-Devlet üzerinden ücretsiz maske dağıtımına başladı. 20 yaş üstü 65 yaş altı herkes hem kendisi hem de aile bireyleri için maske alabiliyor. Vatandaşların her hafta 5 adet cerrahi maske (3 katlı) alma hakkı bulunuyor. (Ücretsiz maske nasıl alınır? e-Devlet maske siparişi nasıl verilir? detaylı olarak sizlerle paylaşmıştık.) Bu maskeler bilindiği üzere tek kullanımlık. Aynı şekilde eldivenler de birden fazla kez kullanılamıyor, kullanılması sakıncalı. Kullanımı günden güne artan maske ve eldivenler çevreye de zarar veriyor. Bu sorunu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, maske ve eldiven atıklarının kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirileceğini söyledi. Sağlık kuruluşlarının karantina alanlarındaki atıklar tıbbi atık olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak. Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının bertarafına yönelik farklı ülkelerdeki uygulamaları da inceleyerek yeni tedbirler aldık. Bu atıkların bertarafında '72 SAAT' kuralı getiriyoruz.
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Maske-eldiven atıkları; kurum ve işletmelerin bina giriş- çıkışları ile ortak kullanım alanlarına yerleştirilecek biriktirme ekipmanlarında ayrı şekilde biriktirilecek. Geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Ev ve işyerlerinde kullanılan maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bir bölümde bekletildikten sonra "evsel atık" olarak belediyeye teslim edilecek.
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

??Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar "tıbbi atık" olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 8, 2020

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Murat Kurum, PTT, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Maske ve Eldiven Atıklarının Bertarafında 72 Saat Kuralı - Haberler

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