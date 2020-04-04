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Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı

Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı Burdurlu Esnafa internet alışverişi şoku Burdur'da Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir almaya çalışan esnaf kapıda ödeme şekliyle internet sitesinden verdiği maske ve eldiven yerine sıvı sabun çıkınca şok oldu.

04.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:03
Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı
Burdurlu Esnafa internet alışverişi şoku
BURDUR - Burdur'da Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir almaya çalışan esnaf kapıda ödeme şekliyle internet sitesinden verdiği maske ve eldiven yerine sıvı sabun çıkınca şok oldu. Kasım Salmanisimli esnaf tüketici hakem heyetine başvurdu.
Burdur'da uzun yıllardır Esnaflık yapan Kazım Salman bir internet sitesinde gördüğü maske için kapıda ödeme şartıyla sipariş verdi ve kolinin şeffaf olamsı için de kargo şirketini bilgilendirdi. İki gün sonra palalı olarak gelen kutuyu gören esnaf, kargo görevlisinden " Paket bu şekilde gönderildi" cevabını alınca 350 TL ödeyip siparişini teslim aldı.Kutuyu açan ve hayatının şokunu yaşayan Salman, iki adet sıvı sabunu görünce tüketici hakem heyetine başvurdu.
Esnaf Kasım Selman, " Kutuyu açtığında ne eldiven ne de maske bulabildim. İçinden iki adet el sabunu çıktı. İçinde bulunduğumuz süreçte vatandaşların uyanık olmasını istiyorum, tuzağa düşmesinler" dedi. Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Genel

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Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı
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