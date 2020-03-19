Maske ve eldiven takıp, 'Allah sizi virüsten korusun' diyerek dilendi

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi. İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.

Kaynak: DHA