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Maske ve eldiven taktı, 'Allah virüsten korusun' diyerek dilendi

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.

19.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:34
Maske ve eldiven taktı, 'Allah virüsten korusun' diyerek dilendi

SAMSUN'da, maske ve eldiven takan kadın, yoldan geçenlerden "Allah sizi virüsten korusun" diyerek, para istedi.

İlkadım ilçesinde, ellerine plastik eldiven, ağzına da maske takan kadının dilencilik yaptığı görüldü. Kadın, "Allah sizi virüsten korusun; işinizi, gücünüzü rast getirsin" diyerek, yoldan geçenlerden para istedi. Bazı kişilerin kadına para verdiği görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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