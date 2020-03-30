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Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler

Nikahın kıyıldığı salon Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması Nikahın kıyılması İmzaların atılması Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldıADIYAMAN - İçişleri...

30.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:39
Nikahın kıyıldığı salon
Gelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takması
Nikahın kıyılması
İmzaların atılması
Nikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesi
Nikah Memuru Ahmet Tamer ile röportaj
Adıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldı
ADIYAMAN - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.
Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı. Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler
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