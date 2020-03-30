Maske ve eldivenle kıyılan nikahla dünyaevine girdiler

Nikahın kıyıldığı salonGelin, damat, nikah şahitleri ve nikah memurunun maske ve eldiven takmasıNikahın kıyılmasıİmzaların atılmasıNikah memurunu evlilik cüzdanını geline vermesiNikah Memuru Ahmet Tamer ile röportajAdıyaman'da nikah maske ve eldivenle kıyıldıADIYAMAN - İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tipkoronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Kaynak: AA