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Maske ve eldivenler bin derecede bertaraf ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında tıbbi atık olarak değerlendirilen tek kullanımlık maske ve eldivenleri toplayarak imha ediyorİBB'den yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek kullanımlık maske ve eldiven gibi...

09.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:10
Maske ve eldivenler bin derecede bertaraf ediliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamında tıbbi atık olarak değerlendirilen tek kullanımlık maske ve eldivenleri toplayarak imha ediyor
İBB'den yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek kullanımlık maske ve eldiven gibi hijyen malzemelerinin atık yönetimiyle ilgili yayımladığı genelge hatırlatılarak belediyenin bu konuya özel önem verdiği belirtildi.
Tam donanımlı koruyucu ekipman kullanan görevliler her gün, 8 bini aşkın noktadan, sızdırmaz araçlarla tıbbi atıkları topluyor.
Salgın dolayısıyla risk oluşturan atıklar, İSTAÇ'ın tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerine getiriliyor. Atıklar içeriye girerken öncelikle radyasyon kontrolünden geçiyor. Tıbbi atıklar, 850 ila 1000 derece arasında yakılarak bertaraf ediliyor. Atık bertaraf sürecinde hijyene en üst düzeyde dikkat ediliyor. Araçlar, atıklarını boşalttıktan sonra, yeni bir sefere çıkmadan önce, tamamen dezenfekte ediliyor. Böylece araçların, şehre koronavirüs taşımasının önü alınıyor.
Enfekte olan kişi sayısının artması ve hastanelerin yoğunlaşması, ortaya çıkan tıbbi atığın da çoğalmasına neden oluyor. Ancak, İBB, yüksek kapasiteli yakma ve sterilizasyon tesisleri ile bu ek yükü kolayca kaldırabiliyor. Sadece mart ayı boyunca, karantina bölgelerinden toplanan, ek 50 tonluk tıbbi atık, İSTAÇ tesislerinde güvenle bertaraf edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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