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Maske ve eldivenler için özel atık kutusu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların kullandığı maske ve eldivenleri yere atmaması için özel atık kutuları oluşturuldu.

13.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:28
Maske ve eldivenler için özel atık kutusu
Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde vatandaşların kullandığı maske ve eldivenleri yere atmaması için özel atık kutuları oluşturuldu.

Bozüyük'te Korona virüsü Covid-19 salgın ile birlikte kullanımı artan eldiven ve maske gibi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanarak atılması için hazırlanan özel atık kutularının yerleştirilmesine başladı. Ekipleri vatandaşların virüsten etkilenmesini önleme faaliyetleri kapsamında tıbbi atık olarak değerlendirilen ve salgın nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenlerin kimseye zarar vermeden toplanması ve atılması için hazırlanan özel atık kutuları vatandaşların yoğun olduğu alanlara yerleştiriliyor. Yetkilileri "Bizleri korusa da maske ve eldivenlere virüs bulaşmış olabilir. Virüsün çeşitli nedenlerle çöpten dağılıp yayılabileceği göz önünde bulundurularak maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarının çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atılması gerekir. Bu konu halk sağlığı için çok önemli. Kullandığımız maske ve eldivenleri gelişigüzel atarak kendimize hijyen sağlarken, başkasını riske atmamalıyız" dediler.

Öte yandan atık kutuları, kapalı pazar, adliye, jandarma, vergi dairesi, emniyet müdürlüğü, orman dairesi, askerlik şubesi, hastaneler, sağlık ocakları, bankaların önleri, belediye ana hizmet binası ve diğer ek binaları ile mahalle konakları gibi vatandaşların sıklıkla girip çıktığı kamu kurum ve kuruluşlarının önleri ile İsmet İnönü ve Yaşar Doğu gibi kalabalık caddelere yerleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Bilecik, Bozüyük, Güncel
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