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Maske ve eldivenler özel atık kutusunda toplanacak

Melikgazi Belediyesi korona virüs (kovid-19) salgının yayılmasını engellemek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

13.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:35
Maske ve eldivenler özel atık kutusunda toplanacak
Melikgazi Belediyesi korona virüs (kovid-19) salgının yayılmasını engellemek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıkları için çeşitli noktalara özel çöp konteynerleri yerleştirdi.

Vatandaşların kullandığı maske ve eldivenlerin çöp kutularına atılmasından kaynaklanacak riski ortadan kaldırmak adına bir çok noktaya bu yeni tıbbi atık kutularını yerleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlanmasının ardından bizde belediye olarak yeni konteynerler hazırladık. Maske ve eldivenlerin evsel atıklarla karışmasını engellemek adına atık kutuları oluşturduk. Maske ve eldivenler gibi kişisel koruma ekipmanlarını çöpe değil, ayrıştırılmış özel atık kutularına atmak toplum sağlığı için önem arz ediyor. Atık kutuları sayesinde maske ve eldivenler, insan ve toplum sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadan toplanıyor. Kutularda biriktirilen atıklar, 72 saat bekletildikten sonra alınıyor. Kullandığımız maske ve eldivenleri gelişigüzel atarak kendimize hijyen sağlarken, başkasını riske atmamalıyız. Biz sürekli hijyen ve temizlik kurallarına uyalım, diyoruz ama kendimizi korurken toplumda bizim için çalışan, temizlik yapan insanları enfekte etme riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ederim." dedi.

melikgazi Belediyesi ekipleri tıbbı atık olarak görülen maske ve eldivenler için hazırlattığı özel atık kutularını, pazarlara, hastane çıkışlarına, bankamatiklerin çevresine ve halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs durakları ile yol üzerlerine yerleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
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