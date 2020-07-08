Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Valiliği koordinasyonunda salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, il genelinde ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor.

Bu kapsamda Sincan'da Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirler ile yayaların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden 46, İlçe Jandarma Komutanlığından 20, İlçe Müftülüğünden 10, İlçe Sağlık Müdürlüğünden 3, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 6 personel ile zabıta ekiplerinin katıldığı denetimlerde, alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra cami, park, pazar yeri ve otobüs durakları gibi vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kurallara uyup uyulmadığı ve maske kullanıp kullanılmadığı kontrol edildi.

Aynı anda polis ekipleri de yayaları denetleyerek, maskeyi düzgün takmaları konusunda uyardı. Maskesi olmayanlara ise idari para cezası kesildi.

Vatandaşların çoğunluğunun maskeli oldukları ve sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.