Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

15.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:51
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.
Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.
Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor.
Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi. Maske ve sosyal mesafe kuralına yeterince uyulmuyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

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