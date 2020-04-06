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Maske zorunluluğuna evde kolay çözüm

Bahçelievler Belediyesi, maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından yeni bir çalışma başlattı.

06.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:29
Maske zorunluluğuna evde kolay çözüm

Bahçelievler Belediyesi, maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından yeni bir çalışma başlattı. Bahçelievler Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllüleri evde maske yapımına başladı. Belediye, Kadın Meclisi Ev Tekstili Atölyesine dikiş makinesi ve malzeme desteği vererek çalışmaları hızlandırmayı planlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsüne karşı önlemler alınıyor. Bu kapsamda market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske bulamayan ya da alamayan kişiler için Bahçelievler Kent Konseyi Meclisi Gönüllü Biçki Dikiş Öğretmeni Fatma İskender , evde kolay maske yapımını anlattı.

"HERKES EVİNDE KENDİ MASKESİNİ DİKEBİLİR"

Maske temin edemeyenlerin evlerinde kolaylıkla maske dikebileceğini belirten Bahçelievler Kent Konseyi Meclisi Gönüllü Biçki Dikiş Öğretmeni Fatma İskender, dikiş makinesi olmadan da maske yapılabileceğini söyledi. İskender, "Önümüzdeki günlerde maske ihtiyacı oldukça artacak gibi görünüyor. Biz de Kadın Meclisi üyeleri olarak maske dikerek bu zor günlerde ülkemize elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Sağolsun Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır bize destek oluyor. Dikiş makinaları ve malzemelerimiz temin ediliyor. Atölyemizde sosyal mesafe kuralına da uyarak maske üreteceğiz ve belediyemize teslim ederek diğer kamu kurumlarında çalışan personele dağıtılmasına katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"KUMAŞIN BEYAZ OLMASI HİJYEN AÇISINDAN DAHA KULLANIŞLI"

Her renk ve desenden kumaşın kullanılabileceğini belirten Fatma İskender, "Yani isteğe bağlı olarak desenli maske de yapılabilir. Fakat benim tercihim beyaz olmasından yanadır. Çünkü rahatlıkla 60 derece de yıkanabilir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Desenliler de tekrar kullanılır ama yıkandığında boyalı olduğu için rengi akabilir. Ama bence hijyen açısından düşündüğümüzde beyaz kumaş kullanmak daha doğru olacaktır. 60 derece ve üstünde rahatlıkla yıkanıp tekrar kullanılabilir" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kent Konseyi, Bahçelievler, İskender, Güncel
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