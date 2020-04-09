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Maskeler eczanelerden mi dağıtılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı nasıl olacak? Ücretsiz maskeyi eczaneler verecek

İstanbul Eczacılar Odası maske dağıtımı için Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ve ücretsiz maske dağıtım işlemlerinin eczanelerden yapılacağını açıkladı. Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşlemler nasıl yapılacak?

09.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:04
Maskeler eczanelerden mi dağıtılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı nasıl olacak? Ücretsiz maskeyi eczaneler verecek

Ülkemizde ciddi oranlarda seyreden koronavirüs salgınına ilişkin devlet gereken tedbirler kapsamında vatandaşa ücretsiz maske daıtımı gerçekleşeceğini duyurmuştu. PTT üzerinden başvuru yapan vatandaşlara ücretsiz kargo ile maskelerin dağıtılacağı daha önce açıklanmıştı. Son olarak İstanbul Eczacılar Odası bir açıklama yaparak Sağlık Bakanlığı ile anlaştıklarını ve ücretsiz maske dağıtımının eczanelerden gerçekleşeceğini duyurdu. Detayları sizler için kaleme aldık.

İSTANBUL ECZACILAR ODASININ AÇIKLAMASI

"Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır.

Maskeler eczanelerden mi dağıtılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczanelerden maske alımı nasıl olacak? Ücretsiz maskeyi eczaneler verecek
İstanbul Eczacılar Odası

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIM İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Süreç şu şekilde işleyecektir:

-Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

-Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

-20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

-Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

-Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Etiketler: İstanbul, PTT, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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Yorumlar (1)
PROTESTERR:İstanbulun nüfusu 18 milyon Maske dağıtılacak eczane sayısı 5236 Her eczane haftada 500 adet dağıtabilecek bu da 2 milyon 618 Bin maske demek. Hem vatandaşa dışarı çıkma deyin, Hemde 18 milyona 2 milyon bedava maske için Her hafta eczanelere koşup az miktarda olan maskeler için yarışıp birbirinize girin demektir bu. Bir hizmeti yeterli veremiyorsanız hiç vermeyin daha iyi. Yakında haberlerde görürsünüz vatandaşlar eczanede kavga etti yada maske yok diyen eczacıyı öldürdü gibi başlıklar yakındır
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