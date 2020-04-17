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Maskeler emniyete teslim edildi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 500 adet siperlik maske ile 5 bin adet cerrahi maskeyi ziyaret ettiği Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teslim etti.

17.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:23
Maskeler emniyete teslim edildi
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere bin 500 adet siperlik maske ile 5 bin adet cerrahi maskeyi ziyaret ettiği Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teslim etti.

17 Nisan Cuma günü Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger beraberinde, Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mustafa Akyol, Nilüfer Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erol Ertürk ile birlikte, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ı Fatih Sultan Mehmet mahallesi hizmet binasında bulunan makamında ziyaret etti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bilim Sanat Merkezlerinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin atölyelerinde üretilen bin 500 adet yüz koruyucu siperlik maskesi ile 5 bin adet cerrahi maskeyi, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerde kullanılmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'a teslim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabahattin Dülger, Tacettin Aslan, Bursa, Güncel
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