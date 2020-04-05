Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecek

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, "ePttAVM.com" üzerinden vatandaşlara dağıtılacak maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak adrese teslim edilecek.

05.04.2020 21:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:50
Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecek
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, "ePttAVM.com" üzerinden vatandaşlara dağıtılacak maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak adrese teslim edilecek.
PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlar, kendileri ve aile bireyleri için ücretsiz maske temin edebilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ePttAVM.com üzerinden 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak.
Maske temini için https://maske.epttavm.com adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.
Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Ekonomi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı Ekonomi
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
İstanbul’da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Ekonomi
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

21:50: Maskeler, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adrese teslim edilecek - Ekonomi 21:25: 20-65 yaş arasına ücretsiz maske dağıtılacak - Ekonomi 20:22: TANAP'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin dolarlık destek - Ekonomi 20:15: Türkiye'de can kaybı 574'e, vaka sayısı 27 bin 69'a yükseldi - Ekonomi 19:43: İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı - Haber 19:35: İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi - Ekonomi 11:16: Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet - Ekonomi 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber 21:08: Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak - Ekonomi 16:58: Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı - Ekonomi