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Maskelere takılabilir ateş ölçer çip geliştirdiler

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri koronavirüs salgını nedeniyle kendi ateşlerini ölçmeye zamanları olmayan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerinin enfekte olmaları durumunda ateşlerinin yükseldiği uyarısı veren ve maskelere takılabilen bir çip geliştirdi.

08.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:17
Maskelere takılabilir ateş ölçer çip geliştirdiler

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri koronavirüs salgını nedeniyle kendi ateşlerini ölçmeye zamanları olmayan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerinin enfekte olmaları durumunda ateşlerinin yükseldiği uyarısı veren ve maskelere takılabilen bir çip geliştirdi.

Düzce BİLSEM öğretmenleri sağlık çalışanlarına hem zaman kazandıracak hem de ateşleri yükselmesi durumunda uyarı verecek bir çip geliştirdi. Geliştirilen çip istenilen ısıya ayarlanarak tek kullanımlık yüz maskesine ya da siper maskeye monte edilebiliyor. Nefes alışverişlerde ısıya göre çip kırmızı yanmaya başlayarak kişinin ateşinin yükseldiği uyarısı veriyor. Bu sayede özellikle sağlık çalışanları ile emniyet güçlerinin ayrıca ateşlerini ölçmesine gerek kalmıyor.

Çipin geliştirilmesi fikrini veren BİLSEM öğretmenlerinden Adem Akkuş, "Biz yapmış olduğumuz çiple maskeye yapıştırdığımızda nefes alışverişlerde vücut sıcaklığını ölçüyor. Vücut ısısı 38 derece üzerine çıktıysa kırmızı ışık yanıyor ve karşıdaki kişi maskeyi takan kişinin enfekte olma ihtimali olduğunu anlıyor. Ürettiğimiz üründe termometreyi elektronik devreyle tamamlamış olduk." dedi.

Geliştirilen çipin elektronik devresini tamamlayan Düzce Endüstri Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretmeni Barış Ticrop, "Malum koronavirüs yaygın herkesin ateşi bir şekilde ölçülüyor. Sağlık çalışanlarının ve dışarıda görev yapan güvenlik görevlilerinin ateşlerinin daha kolay ölçülmesi amacıyla bunu ürettik. Bu maskeye takılı duruyor. Maskede direk nefesten ateş ölçüyor. Basit bir yöntem olacağını düşündük ve prototip geliştirmeye karar verdik. Bu çip ateş ölçümünü daha da kolaylaştıracak." diye konuştu.

BİLSEM Müdürü Kenan Göktepe ise sadece maske üretimi ile sınırlı kalmadıklarını bu süreç içerisinde yeni ürünler geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sahada çalışan kamu görevlileri, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının kendi ateşlerini ölçemeyeceğini, koşturma esnasında bu tip bir cihazın önemli hale geleceğini düşünerek maskelerin üzerine sıcaklık ölçer devre yapımıyla harekete geçtik. Prototipi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladık. İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştük ve talep gelmesi halinde seri üretime geçeceğiz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Düzce, Güncel
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