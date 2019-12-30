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Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı (2)

SOYGUNCUNUN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERALARINDABursa'da, özel banka şubesine girip çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

30.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:31 Maskeli banka soyguncusunun kaçarken 'Bomba var' dediği çanta boş çıktı (2)

SOYGUNCUNUN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Bursa'da, özel banka şubesine girip çalışanları tabancayla tehdit ettikten sonra 30 bin TL çalan soyguncunun kaçış anı, bankanın yanındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kar maskeli olduğu ve yağmurluk giydiği anlaşılan soyguncunun bankadan çıktıktan sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştığı görülüyor. Güvenlik kameralarını izleyen polis, soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet İNAN/BURSA,



Güncel

Kaynak: DHA

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