Maskeli Beşler' Adlı Hırsızlık Çetesinin 4 Üyesi Tutuklandı

Kocaeli
, İstanbul
ve Tekirdağ
'da girdikleri çok sayıda evden elektronik, ziynet eşyası ve 100 bin TL değerinde bir otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 'Maskeli Beşler' isimli çetenin 4 üyesi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit
ilçesinde girdikleri bir evden 5 bin TL değerinde 2 adet cep telefonu çalan şahıslar, aynı gün Gebze
ilçesi Arapçeşme Mahallesi'ndeki bir evden 120 TL değerinde para, elektronik eşya ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobil çalarak kayıplara karıştı. Olay sonrası takip başlatan Kocaeli Emniyeti
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince düzenlenen operasyonda "Maskeli Beşler" adlı çetenin 5 üyesi gözaltına alındı.
Şahıslardan H.C., Tekirdağ'ın Kapaklı
ilçesindeki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilirken M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y. isimli şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, H.C. ise adliyedeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ
Tekirdağ, Kocaeli, 3. Sayfa
Kaynak: İHA