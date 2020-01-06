Haberler » Gündem » Maskeli Beşler Irak konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları Ve Maskeli Beşler Irak özeti! - Haberler

Maskeli Beşler Irak konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları Ve Maskeli Beşler Irak özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maskeli Beşler Irak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maskeli Beşler Irak konusu, özeti ve Maskeli Beşler Irak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maskeli Beşler Irak filminin detayları…

06.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:50

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maskeli Beşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maskeli Beşler Irak konusu, özeti ve Maskeli Beşler Irak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maskeli Beşler Irak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maskeli Beşler Irak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maskeli Beşler Irak filmini izleyecek olanların merak ettiği Maskeli Beşler Irak konusu nedir, Maskeli Beşler Irak oyuncuları kimler ve Maskeli Beşler Irak özeti gibi konuları inceliyoruz.

MASKELİ BEŞLER IRAK İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele geçirirler. 'ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar...

MASKELİ BEŞLER IRAK OYUNCULARI VE KADROSU

Maskeli Beşler Irak Yönetmen: Murat Aslan

Maskeli Beşler Irak Oyuncular:

• Şafak Sezer (Tezcan)

• Peker Açıkalın (Bahattin)

• Cengiz Küçükayvaz (Kâmil)

• Melih Ekener (Zeki)

• Atilla Sarıhan (Recep)

• Erdal Tosun (Peşto)

• Durul Bazan (Davi)

• Tatsyana Tsvikeviç (Amerikan Askeri)

• Cezmi Baskın (Reis)

• Sinan Bengier (Zelo)

• Hamit Haskabal (Hamit Baba)

• Burak Öncü (Cenin)

• Ceyhun Yılmaz (Taksici)

Maskeli Beşler Irak Tür: Komedi, Macera

Maskeli Beşler Irak Yapım Yılı: 2006

Maskeli Beşler Irak Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2007 Cuma

Maskeli Beşler Irak Senaryo: Murat Aslan

Karayip Korsanları 5: SalazarKarayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı konusu nedir? Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı oyuncuları ve özeti!

Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti!Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir? Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti!

Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları ve Bizim İçin Şampiyon özeti!Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları ve Bizim İçin Şampiyon özeti!

Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncuları ve Star Trek Sonsuzluk özeti!Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncuları ve Star Trek Sonsuzluk özeti!

Maskeli Beşler Irak konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları Ve Maskeli Beşler Irak özeti!

Murat Aslan, Türkiye, Irak, Gündem, Kültür Sanat, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

10:29   Sibel Ünli kimdir? İntihar eden Sibel Ünli kimdir? - Haberler
10:08   Yücel Çelik kimdir? Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik kimdir? Yücel Çelik hayatı ve biyografisi! Nazlı Çelik kimdir? - Haberler
09:45   Maskeli Beşler Irak konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları Ve Maskeli Beşler Irak özeti! - Haberler
09:45   Star Trek Sonsuzluk konusu nedir? Star Trek Sonsuzluk oyuncuları ve Star Trek Sonsuzluk özeti! - Haberler
09:45   Bizim İçin Şampiyon konusu nedir? Bizim İçin Şampiyon oyuncuları ve Bizim İçin Şampiyon özeti! - Haberler
09:29   Merakla beklenen Babil dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Haberler
23:59   Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) - Haberler
6.01.2020 10:40:49