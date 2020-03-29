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Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek

Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek Antalya'nın Korkuteli ilçe Belediyesi Mehter Takımı yeni tip Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlara sokak sokak gezerek konser verdi.

29.03.2020 20:07 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:08
Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçe Belediyesi Mehter Takımı yeni tip Korona virüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinden çıkmayanlara sokak sokak gezerek konser verdi.Mehter takımı konser sırasında hijyeni de ön planda tuttu. Takımın tüm üyeleri maskeli ve eldivenli olarak sokaktaydı.
Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tüm ilçede sokak sokak gezerek çaldığı marşlarla evlerinde kalan vatandaşlara moral verdi. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı geleneksel kıyafetleri, eldiven ve maske kullanarak evlerinden çıkamayanlar için sokak sokak dolaştı. Mehter sesini duyan vatandaşlar genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk herkes evlerinin balkonlarından kimi zaman alkışlarla kimi zaman da dualarla mehtere eşlik ettiler. Korkuteli Belediyesi Mehter Takımına; Korkuteli Beledi Başkanı Ömer İşlek, Emniyet Müdürü Caner Çiçek ve merkez mahallelerin muhtarları ellerinde vatandaşa "Evde Kal" çağırısı yapan pankartlarla eşlik ettiler. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek; Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı tarafından sokak sokak yapılan bu moral konserlerinin her gün devam edeceğini ifade etti. Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Korkuteli, Yerel

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Maskeli eldivenli Mehter Takımından evde kalan vatandaşa destek

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