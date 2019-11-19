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Maskeli gaspta 4 şüpheli adliyede

KAYSERİ'de maske takıp girdikleri konteyner evde M.A.K.'nın (43) ellerini kelepçeleyerek, 9 bin 700 lira para ve çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

19.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:39Maskeli gaspta 4 şüpheli adliyede

KAYSERİ'de maske takıp girdikleri konteyner evde M.A.K.'nın (43) ellerini kelepçeleyerek, 9 bin 700 lira para ve çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Kasım'da merkez Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir mahallesi, Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Y.B (27), H.B (29), O.A. (25) ve O.K. (40) yüzlerine maske takıp, girdikleri konteyner evde kalan M.A.K.'yı silah zoruyla yere yatırdı. M.A.K.'nın ellerini kelepçeleyen şüpheliler, M.A.K'nın çantası ve cebindeki 9 bin 700 lirayı alıp kaçtı. Gelen yakınlarının yardımı ile kelepçelerinden kurtulan M.A.K., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 kişiyi kaldıkları adreslere baskın yaparak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 1 tüfek, kurusıkı tabanca ve maskeler ele geçirildi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



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Kaynak: DHA

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