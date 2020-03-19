İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı

Özel maskeli gelinlik tasarımlarına yoğun talep olduğunu belirten tasarımcı Belma Ateş, gelin adaylarının koronavirüsten korunacağını ve en mutlu günlerinde tedirgin olmayacaklarını ifade etti. Virüsle mücadale tedbirleri kapsamında düğün yapmak yasaklansa da, süreç içerisinde nikah kıyacak olan gelin adaylarının tedirgin olduklarını belirten Ateş, gelin adaylarının tedirginliğini azaltmak ve rahatlatmak için yeni bir gelinlik tasarımı yaptı.

''EN GÜZEL GÜNLERİ KABUSA DÖNÜŞMEYECEK''

Geleneklerimiz gereği düğünlerde sarılma, tokalaşma ve öpme olduğunu söyleyen Belma Ateş, düğünlerde en çok evlenen çiftin çok sayıda kişiye temasta bulunduğunu vurguladı. Bu yüzden gelin adaylarının endişeli olduğunu ifade eden Ateş, bu endişeyi azaltmak adına gelinlik tasarımı yaptı. Tasarladığı maskeli gelinlik ile gelin adaylarından tam not alan Ateş, gelin adaylarının mutluluğuna koronavirüsün engel olamayacağını söyledi. Gelin adaylarından gelen tepkilerin olumlu olduğunu belirten Ateş, "Herkes gibi gelin adaylarımız da doğal olarak endişeliler. Biz de bunun üzerine tedbir almamız gerektiğini düşündük. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmaların ardından bu maskeleri geliştirdik. Böylelikle hem gelin adaylarımızın tedirginliği azaldı hem de en güzel günleri kabusa dönüşmeyecek. Maskelere gelen tepkiler de gayet olumlu." dedi.

''MASKE İLE GELİNLİĞİN UYUMLU OLMASI İÇİN UĞRAŞTIK''

Maskeleri hazırlarken gelinlikle uyumlu olmasına dikkat ettiklerini belirten Ateş, "Maskeleri hazırlarken, gelinliği ön planda tuttuk ve maske ile gelinliğin uyumlu olması için uğraştık. Gelinlikte kullandığımız malzemeleri maskede de kullandık.'' dedi.

''TÜM MALZEMELERİ KOLONYA İLE DEZENFEKTE ETTİK''

Oldukça ilgi çeken maske tasarımını anlatan Ateş, ''Maskeyi hazırlarken tüm malzemeleri kolonya ile dezenfekte ettik. Düğünden önce normal maskeyi de içine monte edip gelin adayına teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''PROVADA MASKELERİMİZİ TAKIYORUZ''

Koronavirüse karşı maskelerin yanı sıra çeşitli önlemler de aldıklarını belirten Ateş, "Çalışanlarımın ve kendimin hijyenine oldukça dikkat ediyorum. Müşterilerimizle tokalaşmamaya çalışıyoruz. Ancak prova yaparken 1 metre mesafesini koruyamıyoruz. Provalardan önce ellerimizi dezenfekte edip maskelerimizi takıyoruz." deyip gelinlik satışlarında henüz koronavirüs etkisinin görülmediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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