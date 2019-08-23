Haberler» Güncel» Haber

Maskeli hırsızlar yakalandı

Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

23.08.2019 18:44 Maskeli hırsızlar yakalandı
Kayseri'de kar maskesi kullanarak hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barsama Mahallesi'ndeki 7 iş makinesinden 350 litre mazot ve 700 litre hidrolik yağın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen N.S, M.E. ve O.M.Y'nin hırsızlık yaparken kar maskesi kullandıkları, farklı bölgelerde gerçekleşen birçok faili meçhul hırsızlık olayının da şüphelisi oldukları tespit edildi.
Yapılan operasyonda N.S. ve M.E, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
N.S'nin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Firari O.M.Y'nin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32   Boğulma tehlikesi geçiren Rus çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
20:30   'hakem kurulundan inşallah olumlu sonuç çıkar'
20:30   Bakan Pakdemirli, Uluslararası Bakanlar Zirvesi'nde Türkiye'deki yenilikleri anlattı
20:30   İran'da trafik kazaları 2 ayda bin 300 can aldı
20:28   Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel El Sanatları Ankaralılarla buluşuyor
20:28   Erdoğan: bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmayacaktır
20:27   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu