Haberler » 3. Sayfa » Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı - Haberler

Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı

Bağcılar'da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

24.12.2019 01:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:15 Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı
'da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan 2 genç hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.'ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.

Saldırganlar araçla kaçtı

Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K'yi, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne, Ferhat A.'yı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Ağır yaralı iki genç ameliyata alındı

Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.

Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Bağcılar, Kirazlı, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:10   Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı - Haberler
00:51   İdlib'de 'Türk gözlem noktasının Suriye ordu güçlerince kuşatıldı iddiası - Haberler
00:30   Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Haberler
00:26   Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Haberler
00:24   Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Haberler
23:51   İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz - Haberler
23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
22:25   Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Haberler
24.12.2019 02:09:34