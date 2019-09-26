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Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi

KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi.

26.09.2019 09:45Maskeli kundakçı, tamirhaneyi ateşe verdi
KARAMAN'da kar maskeli bir kişi, motosiklet tamirhanesinin kapısına benzin döküp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis kar maskeli kundakçıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 00.10 sıralarında Hamidiye Mahallesi  292 Sokak'taki Abdulkadir Biçer'e ait motosiklet tamirhanesinde meydana geldi. Üzerinde siyah kıyafet bulunan kar maskeli bir kişi, kapısına benzin döktüğü tamirhaneyi ateşe verip, hızla uzaklaştı. Alevleri fark eden çevredekiler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Polis, tamirhaneyi kundaklayan kar maskeli kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışmalara başladı.



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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