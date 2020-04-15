Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Maskeli nikah

ERZURUM'da nikah masasına oturan Hülya Aydın ve Mustafa Ceral, maskeleriyle 'evet' dedi.

15.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:04
Maskeli nikah

ERZURUM'da nikah masasına oturan Hülya Aydın ve Mustafa Ceral, maskeleriyle 'evet' dedi. Nikaha katılanlar, kutlamayı sosyal mesafeyi gözeterek yaptı.

Bayburt Nüfus Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Cerhal, Erzurumlu Hülya Aydın'la hayatını birleştirmek için Merkez Palandöken İlçesi Nikah Müdürlüğü'nden gün aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle çift, maskeyle nikah masasına oturdu. Nikah şahitleri Orhan ve Fatma Göğtaş da maske taktı. Belediye evlendirme memuru Sebahattin Özcan'ın kıydığı nikahta genç çift, bir ömür beraberlik için 'evet' dedi. Nikah töreni sonrası az genç çifti tebrik eden az sayıda davetlinin sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

20 YAŞ ALTI, 65 YAŞ ÜSTÜ YAKINLARI KATILAMADI

Çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Cerhal, eşini çok sevdiğini, sağlık gerekçesiyle nikahın maskeli yapıldığını söyledi. Buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Hülya Aydın ise 20 yaş altı ve 65 üstü yakınlarının törene katılamadığını belirtti.

YÜZDE 70'LİK DÜŞÜŞ

Koronavirüs salgını sonrası nikahlarda yüzde 70'lere varan bir düşüş olduğunu söyleyen Palandöken Belediyesi Evlendirme Memuru Sebahattin Özcan, "Normalde mart, nisan aylarında günde 6- 7 nikah kıyıyorduk. Ama virüsten sonra günde bir ya da 2, bazen hiç nikah töreni olmuyor. Belediyemizdeki nikah törenlerinde de virüs sebebiyle maske ve sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Çünkü hepimizin sağlığı için gerekli. Bu konuya dikkat etmeye çalışıyoruz" dedi


Kaynak: DHA

Etiketler: Hülya Aydın, Palandöken, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı Haberler
Sınır kapılarının kapanması sebze ve meyve fiyatlarına yaradı
Haberler ›› Güncel ››Maskeli nikah - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:00: Çeşme Belediyesi personeline Koronavirüs eğitimi... - Haber 10:00: MUĞLA Dalaman Açık Cezaevi'nde tahliyeler başladı - Haber 10:00: ANTALYA Çarptığı yayayı 100 metre sürükleyip öldüren sürücü kaçtı - Haber 10:00: Van'da 9 kilo 76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber 09:59: Buca Belediyesi, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına ekipman desteği sağladı - Haber 09:19: Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor - Haber 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz - Magazin 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber