Maskeli saldırganların iş yerine tüfekle ateş açması kamerada

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle iş yerine 4 el ateş etti. Saldırganlardan birinin ateş ettiği diğerinin de boş fişekleri toplamaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis , kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, gece yarısı, Muradiye Mahallesi Kasımbabalı Sokak'ta bulunan ve ahşap ürünlerin satıldığı iş yeri önünde meydana geldi. Yüzlerinde maske olan, kimliği belirsiz 2 kişi, önüne geldikleri iş yerine, pompalı tüfekle 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri cadde ve sokak aralarında gece boyu aradı. İş yeri sahibi Özgür S.'nin de ifadesi alındı. Silahlı saldırı sonrası iş yerinin camlarında kırıklar ve mermi delikleri oluştuğu görüldü.Silahlı saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, yüzü maskeli şüphelilerden birinin ateş ettiği diğerinin de boş fişekleri toplamaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis, kaçan şüphelileri her yerde arıyor.