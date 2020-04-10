Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maskeli soyguncular polisten kaçamadı

Çorum'da yüzleri maskeli ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kayıplara karışan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

10.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:27
Maskeli soyguncular polisten kaçamadı
Çorum 'da yüzleri maskeli ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kayıplara karışan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, 8 Mart'ta Gülabibey Mahhallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamidiye 1. Sokak'ta oturan Roya Majet(31) isimli yabancı uyruklu kadın çocukları ve erkek arkadaşı Ö.A.M.(24)' ile evinde oturdukları esnada yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs eve girdi. Soyguncular ellerindeki silahlarla Majet ve evde bulunanları korkutarak evdekileri bir odaya tarafından evde bulunan 4 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından Majet, polisi arayarak yardım istedi. Zanlıların Türkçe konuştuklarını anlatan Majet şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Soyguncuların yakalanması için soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şüphelilerin 10 kilometrelik kaçış güzergahında 29 adet kameranın titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonunda gasp olayını gerçekleştiren M. D.(24), O.Ö.(19) olayda kullandıkları 2 kuru sıkı tabanca, parası gasp edilen kadının arkadaşı olduğu ve olayı planladığı öğrenilen yabancı uyruklu Aeh A.M.(29) Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'nce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Çorum, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haberler
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Prof. Dr. Mehmet Öz’den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Maskeli soyguncular polisten kaçamadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:55: Euro bölgesi maliye bakanları 500 milyar euroluk koronavirüs paketinde uzlaştı - Haberler 01:45: Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Haberler 01:36: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler 01:21: Marketten istediği bedava sigarayı alamayınca camlarını kırdı - Haberler 01:08: Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek - Haberler 01:01: Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı - Haberler 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı