Maskeli soyguncuyu gece bekçileri yakaladı

Kaynak: AA

Denizli'de kuyumcu dükkanını soyan maskeli şüpheli, gece bekçileri tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, Saraylar Mahallesi'ndeki bir iş hanından alarm sesini duyan 2 gece bekçisi, söz konusu adrese gitti.Kuyumcunun cam kapısının kırıldığını, yüzü maskeli bir kişinin kaçtığını fark eden gece bekçileri, şüphelinin peşine düştü.Yaya olarak kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.Zanlı Abbas T'nin (29) üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altını da yolda buldu.İş yeri sahibi Nazım Bağcı, polislerden bilgi aldı.Gözaltına alınan Abbas T, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü."Keşke bu yola başvurmasaydı"Denizli Sarraf ve Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlının, kepengi olmayan kapıdaki camın çekiçle bir kısmını kırarak içeri girdiğini, banko içinde bulunan altınları çalarak kaçmaya başladığını ve alarm sesini duyan gece bekçilerinin, zanlının peşine düşerek 300-400 metre kovalamacadan sonra yakaladıklarını anlattı.Olay yerine geldiklerinde altınların bir kısmını polis ekiplerinin sokaktan topladığını, bir kısmını da zanlıdan geri aldıklarını gördüklerini ifade eden Yıldırım, "Zanlı kaçarken bir kısmını yola düşürmüş. Bunları polis, kuyumcu arkadaşımıza teslim etti." dedi.Çalınan ürün bedelinin yaklaşık 50 bin lira olduğunu, çoğunun geri alındığını ufak tefek parçaların kayıp olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:"Ben bekçilere ve emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum. Emniyetten öğrendiğimize göre, hırsızlığı yapan arkadaşın prematüre bir çocuğu varmış. Onun ameliyat parası için son çare olarak aldığını söylemiş. Keşke bu yola başvurmasaydı, bize başvursaydı, biz kendisine yardımcı olurduk."Güvenlik kamerasınca kaydedildiKuyumcudan soygun anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iş yerinin bulunduğu sokağa elinde poşetle gelen kişi, bir süre etrafı kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrılıyor. Daha sonra tekrar sokağa gelen zanlı, kuyumcu dükkanının camını kırarak içeri giriyor. İçeride kısa süre kalan kişi, elindeki poşetle dışarı çıkarken, koşarak gelen bekçileri görüp ara sokağa kaçmaya başlaması görüntülerde yer alıyor.