Haberler » Güncel » Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor - Haber

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

12.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık oluşturuyor
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maskesiz Gülücükler Topluluğu yürüttükleri çalışmalar ile kanser hastaları için farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık amacıyla 'Gözündeki Maskeyi Çıkar Lösemiyi Fark Et' ve 'Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır' diyerek maske etkinliğini gerçekleştiren topluluk, lösemili çocuklar için onların kullanabildiği özel iplerden atkılar, bereler, oyuncaklar ördü.

Maskesiz Gülücükler Topluluğu farkındalık çalışmaları kapsamında, kanser hastalığını ve iki kanser hastası bireyin yapmak istediklerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolculuğu anlatan The Bucket List adlı filmi izledi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:15 İzmir'e 'En İyi Kentsel Tasarım' ödülü - Haber
12:13 TBB Başkanı Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatı olacak - Haber
12:09 Konya ilk kez uluslararası bir şehirler birliğine merkezlik edecek - Haber
12:08 120 bin dolarlık muza "lahanalı" gönderme - Haber
12:08 Önce eğitim sonra tatbikat - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
12.12.2019 12:16:39