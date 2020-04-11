Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi

Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesiTuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı.

11.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:59
Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi
Tuba KARA, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok ülkede tedbir üst düzeye çıkarıldı. Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de polis otobüse maskesiz binen bir kişiyi zorla indirdi. O anlar amatör kameralarca kayda alındı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde otobüs şoförü maskesiz binen yolcuyu defalarca uyardı. Otobüs şoförü çareyi polisi aramakta buldu. Uyarıyı dikkate almayan vatandaşa olay yerine gelen polis müdahale etti. Polisin de uyarılarını dinlemeyen inatçı yolcuya polis zor kullandı. Amatör kameradan kayda alınan olayın görüntüsünde polisin yolcuyu yaka paça otobüsten indirdiği görülüyor. Polisin yolcu hakkında soruşturma başlattığı ifade edildi. Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Maskesiz otobüse binen adama polis müdahalesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:13: ÜSKÜDAR SAHİLİNDE DRONE İLE DENETİM - Haber 14:13: Sokak sokak ekmek dağıtıyorlar - Haber 14:13: Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor - Haber 14:11: ÇÖZÜMÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE PARK ETTİKLERİ OTOMOBİLLERİNDE OTURMAKTA BULDULAR - Haber 14:10: Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler