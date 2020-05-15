Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 798 lira

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 798 liraSakarya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 lira ile 3 bin 191 lira arasında ceza yazılabilecek.

15.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:39
Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 798 lira
Sakarya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, yasağa uymayanlara 798 lira ile 3 bin 191 lira arasında ceza yazılabilecek. Sakarya Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak için bütün alanlarda maske takılması zorunluluğu getirdi. Yasağın ilk gününde karara harfiyen uyanlar olduğu gibi maske yasağını ihmal edenler de oldu. Sakarya Valiliği maskesiz sokağa çıkanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282 maddeye göre idari para cezası kesileceğini duyurdu. Maskesiz sokağa çıkmanın alt limitten cezası 798 TL. Maskesiz sokağa çıkmayı alışkanlık haline getirenlere ise aynı maddenin üst limiti olan 3 bin 191 TL ceza kesilecek. Maskesiz sokağa çıkmanın cezası 798 lira

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Valiliği, Sakarya, Güncel, Haber

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