MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR

FATİH'te bir çocuk parkında koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.

22.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:17
FATİH'te bir çocuk parkında koronavirüsten korunmak için takılması zorunlu olan maskeyi gözüne takıp körebe oynayan gençler cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün akşam Arkeoloji Parkı'nda yaşandı. Çocuk parkına gelen bir grup genç koronavirüs kurallarını hiçe saydı. Gençlerden biri maske ile gözünü kapattı, körebe oyunu başladı. Parktaki kaydırağın tepesine çıkan maskeli bir genç, arkadaşlarını yakalamaya çalıştı.
Ağız ve burnu kapatması gereken maskesi gözünde bulunan gencin arkadaşları da maskelerini düzgün takmadı. Gençlerden bazılarının maskesiz olduğu bazılarının da maskeyi düzgün takmadığı görüldü. MASKEYİ GÖZLERİNE TAKIP KÖREBE OYNADILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Arkeoloji, Genç, Güncel, Haber

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