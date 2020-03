MASKİ, 65 Yaş Üstü Abonelerin Taleplerini Yerine Getirmek İçin Seferber Oldu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Gördes , Turgutlu ve Soma ilçelerinde de, İçişleri Bakanlığı kararıyla yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 üzeri yaşlı vatandaşların iş ve işlemlerini kapısına giderek karşılıyor. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulamaya alınan karar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ, vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Eldiven ve maske gibi koruyucu kıyafetler ile vatandaşların işlemlerini yerine getiren ekipler, vatandaşların can sağlığına da dikkat ediyor. Alo 185 Çözüm Merkezini arayıp, kayıt yaptıran her vatandaş bu hizmetten faydalanabiliyor.

Kaynak: Bültenler