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MASKİ Atatürk Mahallesinin Kanalizasyon Sorununu Çözdü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde imara yeni açılan haneler için kanalizasyon hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

11.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:07
MASKİ Atatürk Mahallesinin Kanalizasyon Sorununu Çözdü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı çalışmaları ile vatandaşların taleplerine çözüm üretmeye devam ediyor. Yeni imara açılan yerleşim yerlerinin altyapı ihtiyaçlarına kısa sürede karşılık veren MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 538 sokakta kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaptı.

Vatandaşların taleplerine anında çözüm

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma ile yeni imara açılan bölgede ikamet edecek olan vatandaşların altyapı ihtiyacı giderildi. Bölgede yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda yapılan çalışma ile mahallenin en büyük sorunu çözülmüş oldu. Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, yapılan çalışmadan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, Güncel

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