Maski Çalışmaya Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü il genelinde yürüttüğü çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesinde bulunan derede 1 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamlarken, Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesi'ne açılan sondajdan içme suyu deposuna kadar olan alanda da bin 600 metrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.Kargın Mahallesinin Deresi güvenli hale getirildiMASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesinde bulunan derede 1 kilometrelik temizlik çalışmasını tamamladı. Ayrıca yol geçiş noktalarındaki çalışmalarıyla da yaya ve araç geçişini güvenli hale getirdi.Kargın Mahalle Muhtarı Fadıl Aydın, "Deremizin yol geçiş noktasında aşırı yağışlarda taşkın bize çok sıkıntı yaratıyordu. Yollarımızda iyice bozulmaya yüz tutmuştu. MASKİ yetkilileri deremizi temizleyerek yol geçişinin güvenli olmasını sağladı. Deremizde yabancı maddeler de temizlenerek suyun akışı sağlıklı hale getirildi. Kısa sürede çalışmalar tamamlandı. MASKİ bize sağlıklı ve kullanışlı çevre sağlıyor. Hizmetlerden memnunuz. Cengiz Başkanımızın başarıları daim olsun. Her zaman yanındayız. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.Kıymık Mahallesine bin 600 metrelik yeni terfi hattıMASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesi'ne açılan sondajdan içme suyu deposuna kadar olan alanda bin 600 metrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başladı.Kıymık Mahalle Muhtarı Hasan Karaca, "MASKİ, yeni açılan sondajımızdan mahallemize su sağlamak amacıyla içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı. Sondajımızdan güzel suyumuz çıktı. Mahalle halkı olarak çok sevindik. Yapılan bu hizmetten sonra daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağız. Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden çok memnunuz. Cengiz Başkanımızın sayesinde hizmete doyuyoruz. Allah Başkanımızın yolunu açık etsin. Kendisine her zaman dua ediyoruz. Çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA