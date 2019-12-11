Haberler » Güncel » Maski Cezmi Kartay'da kaçak su taraması yaptı - Haber

Maski Cezmi Kartay'da kaçak su taraması yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde kaçak su taraması çalışmaları yapıyor.

11.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:03Maski Cezmi Kartay'da kaçak su taraması yaptı

Çalışmalar kapsamında Cezmi Kartay Caddesi'nde MASKİ kaçak ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda kaçak su taraması yapıldı. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden gelen ekiplerle beraber yapılan taramalar sonucunda kontrol edilen 115 adet iş yerinden 66 adet iş yerine işlem uygulandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçak su taraması çalışmaları sonucunda, sayaçsız abonelikler, uzun süredir okunamayan abonelerin endekslerinin tahakkuk edilmesi gibi işlemler yapılıyor. Kaçak su kullanımı ile ilgili özverili çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin her bölgesinde tarama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Akpınar Cezmi Kartay'da yapılan kaçak su taraması sonucunda; 115 adet iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda, sayaç değişimi, borçtan, kelepçe ve mühür ile sayaçlı abonesiz olmak üzere toplam 66 iş yerine işlem uygulandı.

MASKİ tarafından yapılan kaçak su taraması işlemleri şehir genelinde devam edecek.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:21 Didim ve Kuşadası'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
18:20 ABD Ankara Büyükelçisi Satterfiald, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haber
18:20 Yaralı taşıyan ambulansa kaza yaptı: 7 yaralı - Haber
18:20 Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı - Haber
18:20 Muğla chp, istifa eden ünlü oyuncudan, ihraç istemiyle savunma istemiş - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Haber
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Haber
11.12.2019 18:28:07