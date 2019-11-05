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MASKİ Daha Yaşanılabilir Bir Manisa İçin Çalışıyor

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, il genelinde görev yapan ilçe şefleriyle bir araya gelerek hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

05.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:27MASKİ Daha Yaşanılabilir Bir Manisa İçin Çalışıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2019 yılı Kasım ayı İlçe Şefleri toplantısı, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ile Emre Özünlü, daire başkanları, şube müdürleri ve ilçe birimlerinde görev yapan ilçe şefleri yer aldı. Toplantıda ilçelerde yürütülen içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere temizlikleri gibi altyapı faaliyetleri değerlendirildi. İlçe şeflerinden ilçelerdeki işleyiş hakkında bilgi alan Genel Müdür Başaran, daha yaşanılabilir bir Manisa için koordinasyonu üst seviyede tuttuklarını dile getirdi.

Başaran, "Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti götürme çabasındayız"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Sorumluluk sahamız içinde yer alan her türlü sıkıntıyı kalıcı olarak gidermek adına ilçelerimizde görev yapan arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kasım ayı ilçe şefleri toplantımızda il genelindeki hizmet ve yatırımlarımızı masaya yatırdık. Vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti götürme çabasındayız" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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