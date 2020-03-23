Maski'de koronavirüsüne karşı sıkı tedbir

Hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor, ardından da el dezenfektanı ile hijyen çalışması yapılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne karşı etkin önlemler alıyor. Bu kapsamda MASKİ Hizmet binalarında da ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı. Hizmet binasına gelen vatandaşların ve personellerin önce elektronik ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor. Ardından da el dezenfektanı ile hijyen sağlanıyor. Vücut sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durumla karşılaşılması durumunda ise sağlık birimleriyle iletişime geçiliyor. Ayrıca vatandaşlar işlemlerini belirli mesafelerden gerçekleştirirken, bekleme alanında yoğunluk olmaması amacıyla belli bir sayıdan fazla kişi veznelere alınmıyor.

Kaynak: Bültenler